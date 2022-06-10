Ковровчане увидят клинок 12 июня на торжественном мероприятии, посвящённом Дню России. Затем его передадут в Ковровский историко-мемориальный музей.

В Москве состоялась церемония вручения памятных Мечей Победы российским городам воинской славы. Свой символ получил и Ковров. Награждение состоялось в Совете Федерации при участии председателя Валентины Матвиенко.Традиция вручать клинки зародилась в 2015 году, перед 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Они вручную изготовлены южно-уральскими мастерами Златоустовской оружейной компании. Меч украшен растительным орнаментом, дарственной надписью и высеченной цитатой Александра Невского «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет».На цельнометаллических ножнах выгравирован Орден Победы и портреты русских полководцев. Вес каждого орудия – 4,5 кг, длина – метр, ширина рукояти – 20 см.Ковровчане увидят клинок 12 июня на торжественном мероприятии, посвящённом Дню России. Затем его передадут в Ковровский историко-мемориальный музей.