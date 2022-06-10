151 ноутбук 9 июня поступил в образовательные учреждения города Владимира. Компьютеры между собой поделят 7 городских школ, сообщил глава города Андрея Шохин. Ноутбуки достанутся гимназиям №3

151 ноутбук 9 июня поступил в образовательные учреждения города Владимира. Компьютеры между собой поделят 7 городских школ, сообщил глава города Андрея Шохин. Ноутбуки достанутся гимназиям №3 и 35, лицеям №14 и 17, средним школам №24 и 45 и лицею-интернату №1. Новые компьютеры в школах появляются за счет проекта «Цифровая образовательная среда». В рамках программы в