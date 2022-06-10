Работники коммунальных служб и волонтеры ежедневно стирают граффити с поверхностей зданий, заборов и даже светофоров и дорожных знаков. Общими силами удалось уничтожить уже более 1150

Работники коммунальных служб и волонтеры ежедневно стирают граффити с поверхностей зданий, заборов и даже светофоров и дорожных знаков. Общими силами удалось уничтожить уже более 1150 граффити. Подобные надписи могут содержать не только незаконно размещенную рекламу, но и пропаганду наркотических веществ. Информацию о новых граффити волонтёры получают путем собственного мониторинга. Каждый может помочь им и при