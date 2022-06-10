Сакральное оружие вручили «Городу воинской славы».

В четверг, 9 июня, в величественных интерьерах Зала Славы Музея Победы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила «Мечи Победы» 45 городам воинской славы России, в числе которых был Ковров. Реликвию собственноручно приняла глава города Елена Фомина. Кроме того, в мероприятии участвовали председатель Союза городов воинской славы, председатель городского Совета народных депутатов Анатолий Зотов, глава региона Александр Авдеев и сенатор Ольга Хохлова.Стоит сказать, что сакральное оружие изготовили умельцы с Урала. Клинок меча выковали из легендарной златоустовской стали. Ножны и рукоять меча богато украсили. Оружие покрыли золотом высшей пробы, декорировали полудрагоценными камнями.- «Меч Победы» - это символ ратного подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Это большая честь и признание вклада нашего города воинской славы, его жителей в общую Победу над нацизмом. Ковровчане отважно сражались за Родину, неустанно трудились у станков, поставляя фронту оружие-победы, лечили и выхаживали раненых бойцов, принимали у себя эвакуированных. Символично, что вручение «Мечей Победы» прошло в то время, когда наши воины участвуют в спецоперации. История повторяется. Победа будет за нами, - прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.Он также отметил, что в скором времени Коврову могут присвоить заслуженное звание «Город трудовой доблести».