С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152002 владимирцев.

Во Владимирской области на 10 июня выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 3 человек. Ещё два жителя подхватили опасный вирус в Муромском, по 3 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 1 - в Александровском, Юрьев-Польском, Судогодском, Камешковском и Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152002 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41302 заболевших во Владимире, 17925 - в Ковровском районе и 16793 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.