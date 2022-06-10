Ей был 51 год.

Во Владимирской области скончалась известный хореограф Наталья Зуева. Ей был 51 год.Наталья Николаевна родилась в 1971 году во Владимире. Окончила хореографическое отделение Владимирского областного культурно-просветительского училища и Самарский государственный институт культуры и искусства по специальности «хореограф-балетмейстер». Она 27 лет преподавала во Владимирском областном колледже культуры и искусства. Возглавляла Народный ансамбль танца «Росинка».Награждена премией правительства РФ «Душа России», Почётными грамотами Минкульта.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким педагога.