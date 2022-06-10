Музею-заповеднику Суздаля подарили тактильную модель Ансамбля Рождественского собора и Архиерейского дома Суздальского Кремля.

На площади у Богородице-Рождественского собора установили подарок от Министерства культуры России и Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Тактильную модель Ансамбля Рождественского собора и Архиерейского дома Суздальского Кремля презентовали Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику.Скульптурный макет выполнен из бронзы, имеет антивандальное покрытие и смонтирован на постамент из карельского гранита.«Для слабовидящих установлена табличка с информацией о памятнике на русском и английском языках, в том числе шрифтом Брайля», - рассказала .Осенью может появиться ещё один тактильный макет - Успенского собора.