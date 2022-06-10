Сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах трагедии.

В Собинке утонул 28-летний парень. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Вечером 9 июня в ведомство поступило сообщение, что в техническом водоёме возможно утонул мужчина. На место выехали полицейские, спасатели, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.«На берегу лежали чьи-то личные вещи. Очевидцы сообщили, что видели, как мужчина пошёл плавать, но назад не вернулся», - уточнили в МЧС.Утром 10 июня его тело подняли на поверхность. Сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах трагедии. Предварительно известно, что он был пьян.