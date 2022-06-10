Как сообщают власти, случай не гарантийный, поэтому восстановление выполнено за счёт бюджета.

Во Владимирской области после в СМИ заасфальтировали трассу «Струнино – Площево». Год назад дорога была капитально отремонтирована, но из-за проезжающих фур вновь оказалась разбита. Деньги выделялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Как сообщают власти, случай не гарантийный, поэтому восстановление выполнено за счёт бюджета.«К 31 мая все участки приведены в нормативное состояние: отфрезерованы, подсыпаны щебнем и заасфальтированы», - подчеркнули в обладминистрации.Для предотвращения проезда большегрузов принято решение обустроить площадку для размещения передвижного пункта весогабаритного контроля.Напомним, что ранее на убитую автомагистраль