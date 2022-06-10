Двумя трагедиями обернулась ночь с 9 на 10 июня во Владимирской области. На пожарах погибли двое мужчин: в Гусь-Хрустальном и Петушинском районе. 9 июня в 22:38 пламя вспыхнуло в частном доме в

Двумя трагедиями обернулась ночь с 9 на 10 июня во Владимирской области. На пожарах погибли двое мужчин: в Гусь-Хрустальном и Петушинском районе. 9 июня в 22:38 пламя вспыхнуло в частном доме в селе Колпь Гусь-Хрустального района. Пожарные потушили пожар на площади 84 кв.м. В здании на ул. Речная (д. 41) обнаружили труп 57-летнего мужчины, вероятно,