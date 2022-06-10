Ежегодно 8 июня свой профессиональный праздник отмечают люди с большим и добрым сердцем - социальные работники.

Ежегодно 8 июня свой профессиональный праздник отмечают люди с большим и добрым сердцем - социальные работники.Они на своём личном опыте знают, что помощь нуждающимся пожилым людям - самая ответственная работа.Помощники-универсалыПожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека столь безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, как труд работника социальной службы. Они приходят на помощь тем, кто в ней нуждается больше всего, - пожилым и инвалидам. Нередко они заменяют людям близких. Случается, и так, что социальный работник становится единственной опорой оставшегося без поддержки человека.Во Владимирском комплексном центре социального обслуживания населения разные виды социальной помощи оказывают более 200 сотрудников. Центр обслуживает более 15 тыс. граждан, предоставляя 500 тыс. социальных услуг.Социальные работники не только могут помочь по хозяйству, сходить в магазин или оплатить коммунальные услуги, но и на время становятся парикмахерами, садоводами, психологами, педагогами.- Социальный работник для меня как родной человек, всегда рядом, помогает обрести душевное спокойствие, уверенность в себе и завтрашнем дне -говорит подопечная Центра Валентина Проулочнова.Жить домаДля людей пожилого возраста и людей с инвалидностью очень важно иметь возможность оставаться дома, в привычной среде, среди близких.Ориентируясь на индивидуальные потребности людей, здесь совершенствуют процесс социального обслуживания, внедряя инновационные технологии, реализуя социальные практики.Среди ключевых проектов - «Жить дома» по внедрению системы долговременного ухода; развитие семейных форм ухода (стационарозамещающие технологии «Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» - 19 семей, «Персональный помощник для инвалидов с тяжёлыми ограничениями функции опорно-двигательного аппарата») - 42 чел. В «Школе семейного и родственного ухода» обучают родственников навыкам общего ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Есть пункт проката средств реабилитации и ухода (более 300 ед. - коляски, трости, сиденья в ванную, активные захваты, устройство для надевания носков и др.).«Детский сад» для пожилыхВ отделении, где создали комфортные условия, есть современное оборудование: пожилые люди и инвалиды, имеющие когнитивные нарушения, перенёсшие инсульт, проходят реабилитацию, получают психологическую помощь. Родственникам создают «социальную передышку» для свободного времени, отдыха.- Наши двери всегда открыты для людей почтенного возраста, которым нужны помощь, забота и уход. Мы видим, как улучшается их состояние здоровья, настроение. Для нас это очень важно, - говорит специалист по комплексной реабилитации Анна Сачкова.Труд социального работника непрост, и только душевный подход, уважение к пожилым людям делают их работу незаменимой. Профессиональные качества сплочённого коллектива Владимирского комплексного центра - лучшие рекомендации определённого кредита доверия людей, нуждающихся в помощи.