60-летний житель Москвы, обвиняемый в удушении близкой знакомой, предстанет перед Александровским городским судом. Рассмотрение дело назначено на 21 июня, сообщили в пресс-службе облсудов. По

60-летний житель Москвы, обвиняемый в удушении близкой знакомой, предстанет перед Александровским городским судом. Рассмотрение дело назначено на 21 июня, сообщили в пресс-службе облсудов. По версии следствия, летним вечером в 2018 году пьяный мужчина, поругавшись с подругой, перекрыл ей дыхание подушкой, чем фактически задушил девушку. Она умерла на месте преступления. Мужчину будут судить по ч.1 ст.105