Суздальский районный суд признал местного жителя виновным в покушении на дачу взятки в значительном размере должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе судов 10 июня. 22 марта мужчина

Суздальский районный суд признал местного жителя виновным в покушении на дачу взятки в значительном размере должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе судов 10 июня. 22 марта мужчина предложил полицейскому 30 тысяч рублей за отказ от возбуждения уголовного дела за незаконный сбыт древесины. Полицейский отказался от денег и сообщил в дежурную часть. Подсудимый признал свою