Ребенок был госпитализирован с травмами.

Во Владимире водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Владимирской области.ДТП произошло утром 10 июня на улице Горького, неподалеку от дома №5. Там 29-летний водитель автомобиля марки Peugeot ехал в сторону Лыбердскоц магистрали по левой полосе и наехал на переходящего дорогу по пешеходному переходу ребенка.От удара девочку отбросило на автобус, который стоял на остановке. В результате пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Ребенок был госпитализирован.На данный момент проводится проверка по факт произошедшего.Напомним, вв Судогодском районе погибла женщина.