Галина Юдашкина оставила в социальных сетях послание для папы.

Галина Юдашкина оставила в социальных сетях послание для папы.Наследница знаменитого модельера призналась, что ей очень не хватает покойного отца. В личном блоге она написала трогательные слова в адрес родителя. Валентин Юдашкин скончался 2 мая после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Модельеру было всего 59 лет.Галина вспоминает с теплотой те моменты, которые провела со своим отцом. Несмотря на трудности, которые возникали на пути к успеху, они всегда были рядом и поддерживали друг друга.Сейчас дочь Валентина Юдашкина воспитывает детей от предпринимателя Петра Максакова. Она переняла от дизайнера неуловимое чувство эстетики, а также способности руководителя. Сейчас рабочие процессы в доме моды лежат на плечах Галины: она контролирует производство, занимается эскизами и подбором тканей.Однако, несмотря на все усилия, Галина еще не привыкла к обстоятельствам. Она признается, что не может принимать какие-то очень серьезные решения без родного наставника и всегда хочет посоветоваться с ним.Подписчики поддержали наследницу модельера, выразив свои соболезнования и поддержку. Они рассчитывают, что Галина скоро оправится и преодолеет препятствия, ведь Валентин Юдашкин возлагал на нее большие надежды.Отметим, смерть дизайнера стала настоящей трагедией для мира моды. Валентин Юдашкин был гением в своем деле и просто хорошим человеком, которого помнит и любит практически вся страна.