65 лет назад Александровским радиозаводом выл выпущен первый телевизор Рекорд. 65 лет назад с...

65 лет назад Александровским радиозаводом выл выпущен первый телевизор "Рекорд".65 лет назад с конвейера Александровского радиозавода сошел первый телевизор Рекорд. Сегодня уникальная коллекция хранится в фондах "Александровской слободы".Все эти уникальные экспонаты выпущены Александровским радиозаводом "Рекорд". Теперь более 60 старых телевизоров и специальных аппаратов для телецентров хранятся в музее "Александровская слобода". Начинается выставка с черно-белого приемника 1938 года. ТК-1 - одна из знаковых моделей телевизоров советского производства. Огромная тумба с вертикальным кинескопом и горизонтально расположенным экраном - делала его по настоящему футуристической конструкцией по тем временам. Телевизоры с цветным изображением Александровский радиозавод начал делать с 1967 года.Ирина Короткова, хранитель музейной коллекции:- Первый образец - это рекорд 101, затем появляется рекорд 102, рекорд 706, 714, 726 и в музее есть миллионный образец рекорда 726 1983 года выпуска.Эта модель считается гигантом среди советских телевизоров, благодаря огромному экрану он весил более 60 килограммов. В лучшие годы Александровский радиозавод выпускал до полумиллиона Рекордов год. К середине 90-х предприятие обанкротилось. Но коллекцию телевизоров все же удалось сохранить, правда прописку музею пришлось поменять.Ирина Короткова, хранитель музейной коллекции:- Во времена процветания Александровского радиозавода, на его территории был свой музей, но к сожалению когда завод закрылся музей-заповедник Александровская слобода буквально спас музей.К сожалению, увидеть уникальные телевизоры посетители пока не смогут. Выставочный зал для них не подготовлен. Все площади "Александровской слободы" заняты экспонатами эпохи средневековья.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".