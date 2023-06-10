65 лет назад Александровским радиозаводом выл выпущен первый телевизор Рекорд.
65 лет назад с...
65 лет назад Александровским радиозаводом выл выпущен первый телевизор "Рекорд".
65 лет назад с конвейера Александровского радиозавода сошел первый телевизор Рекорд. Сегодня уникальная коллекция хранится в фондах "Александровской слободы".
Все эти уникальные экспонаты выпущены Александровским радиозаводом "Рекорд". Теперь более 60 старых телевизоров и специальных аппаратов для телецентров хранятся в музее "Александровская слобода". Начинается выставка с черно-белого приемника 1938 года. ТК-1 - одна из знаковых моделей телевизоров советского производства. Огромная тумба с вертикальным кинескопом и горизонтально расположенным экраном - делала его по настоящему футуристической конструкцией по тем временам. Телевизоры с цветным изображением Александровский радиозавод начал делать с 1967 года.
Ирина Короткова, хранитель музейной коллекции:
- Первый образец - это рекорд 101, затем появляется рекорд 102, рекорд 706, 714, 726 и в музее есть миллионный образец рекорда 726 1983 года выпуска.
Эта модель считается гигантом среди советских телевизоров, благодаря огромному экрану он весил более 60 килограммов. В лучшие годы Александровский радиозавод выпускал до полумиллиона Рекордов год. К середине 90-х предприятие обанкротилось. Но коллекцию телевизоров все же удалось сохранить, правда прописку музею пришлось поменять.
Ирина Короткова, хранитель музейной коллекции:
- Во времена процветания Александровского радиозавода, на его территории был свой музей, но к сожалению когда завод закрылся музей-заповедник Александровская слобода буквально спас музей.
К сожалению, увидеть уникальные телевизоры посетители пока не смогут. Выставочный зал для них не подготовлен. Все площади "Александровской слободы" заняты экспонатами эпохи средневековья.
Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".