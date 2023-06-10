Свадьба – это одно из самых значимых событий в жизни каждого человека. Она символизирует начало новой жизни, полной любви, счастья и гармонии.

Свадьба – это одно из самых значимых событий в жизни каждого человека. Она символизирует начало новой жизни, полной любви, счастья и гармонии.Чтобы все прошло гладко и без проблем, нужно следить за множеством деталей и учитывать опыт предков. "Дни.ру" собрали народные приметы, которые помогают избежать неприятностей на церемонии и способствуют успешному зарождению семьи.1. Нельзя покупать свадебное платье заранееПо народной примете, если невеста подготовит праздничный наряд задолго до свадьбы, торжество не состоится. Это поверье уходит корнями в древность, когда считалось, что невеста может покинуть жениха, если свадебное платье залежится без дела.2. Нельзя выбирать дату свадьбы в определенные дниСвадьбу не рекомендуется проводить в неблагоприятное время: 13-е число, пятницу и в дни поста. Суеверные полагают, что они не приносят удачи и могут привести к ссорам и разногласиям в браке.3. Нельзя смотреться в зеркало перед выходом из домаЕсли невеста увидит свое зеркальное отражение накануне отправления в ЗАГС, это может привести к несчастью и неприятностям на свадьбе. Поэтому, если вы верите в эту примету, не поддавайтесь соблазну любоваться собой в преддверии торжества.4. Нельзя позволять незнакомым людям поздравлять молодоженовПо народной примете, если чужаки осыпают пожеланиями жениха и невесту, это грозит ссорами и разногласиями в браке. Поэтому лучше ограничиться только близкими родственниками и друзьями.5. Нельзя дарить ножи и другие острые предметыСчитается, что такого рода презенты привносят ссоры и конфликты в супружескую жизнь. Выбрать более удачный подарок не проблема — в магазинах огромный ассортимент.6. Невесте нельзя встречаться с женихом перед свадьбойЕсли влюбленные случайно или специально увидятся накануне бракосочетания, это может привести к неудачам и проблемам в браке. Поэтому лучше ограничиться только звонками и сообщениями.7. Нельзя покупать свадебные кольца заранееПредки верили, что это может привести к разладу в семье. Поэтому лучше всего приобрести украшения за несколько дней до свадьбы.В заключение отметим, что народные приметы соблюдают для своего блага, чтобы уберечься от негативных энергетических посылов. Однако не стоит сильно переживать по поводу суеверий, ведь главное – это любовь и гармония в отношениях молодоженов.