Фигуристая модель Дарина Эрвин показала товар лицом. Избранница Александра Цекало произвела на россиян глубокое впечатление.

Фигуристая модель Дарина Эрвин показала "товар лицом". Избранница Александра Цекало произвела на россиян глубокое впечатление.Шоумен связал свою жизнь с колоритной брюнеткой, которая многим напоминает звезду фильмов для взрослых. Красотка из Казахстана сумела подарить Александру Цекало все, о чем он мечтал. На кухне Дарина Эрвин не мастерица, зато в постели тигрица.На седьмом десятке лет телеведущий вызывает вопросы у ровесников. Мужчины между собой гадают, чем он смог покорить такую горячую штучку. 31-летнюю Дарину Эрвин ничуть не печалит разница в возрасте, ведь ее жизнь наполнена смыслом. Она нежится в США у океана, рисует обнаженных людей и вызывающе позирует на камеру.Свежие кадры жены Александра Цекало быстро разошлись по социальным сетям, поскольку вызвали бурные обсуждения. Не прошли мимо и "Дни.ру", показав любимым читателям в телеграм-канале.Брюнетка надела свитер не по размеру, в итоге ее бюст вывалился наружу посреди улицы. Довольная особа с улыбкой продемонстрировала "товар лицом". Однако общественность все-таки возмутил непристойный вид Дарины Эрвин."Ужас, вульгарно, безвкусно!", "Как противно!", "И ведь не стыдно в таком виде гулять", — отреагировали комментаторы в нашем телеграм-канале.Напомним, Дарина Эрвин — четвертая жена Александра Цекало. Народ шутит, что она похожа на Лолиту Милявскую в молодости.