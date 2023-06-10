В сборе участвовали организации, предприятия и волонтёры.

Из Мурома в Белгородскую область отправили 11 тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал глава города Евгений Рычков.Примечательно, что груз отправлен жителям села Муром (Шебекенский район Белгородской области). Список нужных вещей предоставлен главой сельской администрации. В сборе участвовали организации, предприятия и волонтёры.«Привычная жизнь белгородских муромлян оказалась нарушена массированными террористическими обстрелами со стороны ВСУ. Люди оказались в очень сложной ситуации, поэтому мы будем и дальше поддерживать наших соотечественников», - подчеркнул мэр.