Какую погоду принесет северо-восточный ветер во Владимирскую область? Синоптики прогнозируют...

Какую погоду принесет северо-восточный ветер во Владимирскую область?Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в воскресенье, 11 июня. В начале дня будет облачно и прохладно, но к вечеру солнце выйдет из облаков.Температура воздуха повысится от +12 до +16 градусов. Ночью похолодает, до +9 градусов.Ветер северный слабый, 4 м/с.Атмосферное давление в течение суток не изменится, 757 мм. рт. ст.Фото - Полина Громова ГТРК "Владимир".