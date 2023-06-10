Вкусно, полезно и питательно! Марат Башаров знает, как приготовить изумительную пищу. Летом его рецепт обязательно пригодится.

Вкусно, полезно и питательно! Марат Башаров знает, как приготовить изумительную пищу. Летом его рецепт обязательно пригодится.Овощи на гриле в маринаде — одно из лучших универсальных блюд дачного сезона. Утолить голод, получить витаминный заряд и накормить всю семью не составит труда, если воспользоваться советом звезды. Актер Марат Башаров давно выложил рецепт на ютуб-канале, но для многих он остался незамеченным.Ингредиенты для основы:1. Овощи (помидоры черри, лук репчатый, кабачки, баклажаны, болгарский перец),2. Грибы шампиньоны.Ингредиенты для маринада:1. Одна луковица,2. Растительное масло,3. Соевый соус,4. Аджика,5. Чеснок,6. Перец чили,7. Приправа орегано и прованские травы,8. Сахар,9. Вода.Понадобится блендер, разделочная доска, глубокая миска, нож, ложки и зубочистка. Не забываем решетку для гриля, мангал, приспособления для розжига и жарки. Также Марат Башаров использует стеклянную банку с крышкой объемом 9 литров, чтобы мариновать овощи. Так велит рецепт, но пропорции можно выбрать самостоятельно.Способ приготовленияЧерри протыкаем с разных сторон зубочисткой и погружаем в банку. Остальные овощи для основы нарезаем и отправляем к помидорам. То же самое с шампиньонами — их рубим пополам. По этому принципу Марат Башаров наполняет емкость почти до конца.Относительно объема банки актеру нужно 4 литра маринада. Он смешивает в отдельной миске 500 мл масла, 250 г соевого соуса, измельченную луковицу, чеснок, перец чили, столовую ложку аджики, приправу на глаз из рецепта и 1,5 ст. л. сахарного песка.Консистенцию из миски измельчаем в блендере и добавляем в банку с овощами. Еще доливаем в емкость кипяченую воду комнатной температуры, до самого голышка. Плотно закрываем банку крышкой и отправляем мариновать овощи в прохладное место. Марат Башаров ждет примерно восемь часов.Далее все по классике: овощи из банки выкладываем на решетку и обжариваем на мангале с двух сторон. Последний штрих — сервировка. Главное, не обжечься!Марат Башаров доволен результатом. Рецепт овощей на гриле не подкачал. Приятного аппетита!