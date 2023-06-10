Молодая ковровчанка Наталья Кочеткова доказала, что счастье на инвалидной коляске...

Молодая ковровчанка Наталья Кочеткова доказала, что счастье на инвалидной коляске возможно.Счастье на инвалидной коляске возможно. Это доказала молодая ковровчанка Наталья Кочеткова. О девушке невероятной внутренней силы- Любовь Клюквина.- То ли лопнуло колесо, то ли что. На скорости машина перевернулась, и я вылетела в окно.Наталья, как пассажир, ехала сзади. Но без ремня самое безопасное центральное место стало для девушки роковым. Раздроблены позвонки, задет спинной мозг. Тогда Наташе было всего 16. Занималась танцами и тхэквандо, ходила с отцом "тягать железо". А теперь её саму держит титановая конструкция.- Сначала, конечно, я была в шоке, но я думала, что я быстро восстановлюсь. Уже в сентябре пойду в 10 класс. Буду радоваться жизни, но всё так медленно шло моё восстановление...Сейчас Наталье - 22. Смогла, пусть и не в совершенстве, разработать руки. Тренирует их лёгким жимом и гантелями. А ещё - макияжными кисточками. Стремится оставаться женственной и привлекательной в первую очередь для самой себя. А для других - создавать контент в соцсетях. Там поддержка - знакомства по общей беде. Чтобы не жить "в горизонтали".- Я жизнерадостная, очень люблю эту жизнь. Очень я стеснительная, но люблю общаться с людьми. Моя мечта, так скажем, я очень хочу прыгнуть с парашюта.Небо любит сильных духом. Это подтвердила история колясочницы Кати Сухининой (тоже из Коврова). В "небо без барьеров" она взлетела во владимирском аэроклубе.- Я хочу так же снять видосик, выложить его во все соцсети и показать, какая я крутая, что прыгнула с парашюта, не боясь того, что, да, я на коляске, и что? Жизнь не заканчивается.Стать независимой - внутренняя установка Натальи. Стоять и держать равновесие на ходунках, особенно без посторонней помощи, для неё - уже радость. Как и, наконец, чувствовать ноги. Девушка не забудет, как "прошлась" на реабилитации в Москве в первый раз.- Это был робот. Он за меня ходил. И это было что-то невероятное. А такая: "Ничего себе! Клево!Всего на восстановление ушло уже больше 2-х миллионов. Только три недели реабилитации - 600 тысяч.- Только начинаешь лучше ходить - и все: реабилитация заканчивается, надо ехать домой. А возможности продлить её нет. потому что очень дорого.Сейчас Наталья очень мечтает об электроприставке. Она-то и поможет девушке стать самостоятельнее: не просить о помощи друзей и родных на прогулках. Крутить колеса руками тяжело. Особенно по бездорожью. Но сдаваться Наталья Кочеткова не привыкла.- Найти себя, в первую очередь. Найти своё любимое дело. Семья - это здорово. Конечно, в будущем я хотела бы иметь детей. И что, на коляске, подумаешь... Такие люди есть. Я верю в лучшее. Все будет хорошо. И ...Я люблю эту жизнь!Любовь Клюквина, Александр Чунаев. В-В.