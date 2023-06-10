На Покровскую церковь Александровской слободы установлены новый купол и крест. В реставрации...

На Покровскую церковь Александровской слободы установлены новый купол и крест.В реставрации Покровской церкви Александровской слободы - новая глава... И главка.На юго-восточном приделе установили новый купол и крест. Теперь с кровли снимут леса и займутся ее перекрытием. Работы проведены по госконтракту центральными научно-реставрационными мастерскими Минкульта России. Перед установкой священнослужители из Александровской епархии провели обряд освящения креста. Главка весом 120 килограммов изготовлена из сосны, ее утяжеляют медные лепестки, каждый из которых выполнен вручную. А 15-килограммовый крест из лиственницы покрыт сусальным 24-каратным золотом 958 пробы.