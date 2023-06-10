Авария произошла в 9 июня в районе 22:35 на 208 км автодороги М-12 Москва-Казань. Недалеко от деревни Захарово Судогодского района. Как сообщают в пресс-службе УМВД области, по предварительной

Авария произошла в 9 июня в районе 22:35 на 208 км автодороги М-12 Москва-Казань. Недалеко от деревни Захарово Судогодского района. Как сообщают в пресс-службе УМВД области, по предварительной информации, водитель автомобиля Хендэ, 1981 года рождения, не рассчитал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося большегруза марки Камаз с полуприцепом. За рулем находился водитель 1984 года рождения. В