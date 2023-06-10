Певица рассказала поклонникам о том, как она решилась стать мамой второй раз.

Певица рассказала поклонникам о том, как она решилась стать мамой второй раз.Нюша – известная исполнительница, которая не перестает удивлять своих поклонников. Совсем недавно певица стала мамой во второй раз. Но это еще не все -появились слухи о том, что звезда мечтает стать многодетной мамой.Для многих поклонников Нюши, вторая беременность исполнительница стала настоящим сюрпризом. Ведь после рождения дочки, певица практически оставила сцену. Фанатам певицы пришлось ждать возвращения любимицы пока дочка кумира подросла. Однако, Нюша снова ушла в декрет, и теперь ходят слухи, что певица хочет попробовать себя в роли многодетной мамы.Но сама звезда открещивается от этих слухов. Она говорит, что на данный момент ее главный профессиональный долг – это проявить себя как творческая личность. Наша совсем недавно призналась, что становится второй раз мамой она не планировала. Однако, Нюша не исключает возможности иметь еще одного ребенка в будущем. Она считает, что никогда не знаешь, что может произойти в жизни.Муж Нюши, бизнесмен Игорь Сивов, старается поддерживать супругу в этом вопросе. Он понимает свою возлюбленную и учитывает ее потребности и желания. "А муж и так уже многодетный отец. Но он не против, если еще будут детки", – говорит звезда.Сейчас Нюшу с семьей проживает в жарком Дубае. Именно ОАЭ стали удобной локацией для певицы и ее мужа, оттуда они ведут бизнес. При этом пара частенько наведывается в Москву, где живут их родственники.