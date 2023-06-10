В 2021 году писатель Александр Пелевин получил награду Национальный бестселлер за книгу Покров-17. Споры о ней продолжаются спустя несколько лет. Предлагаем читателям взглянуть на это произведение под неожиданным углом при помощи дебютной рецензии нашего молодого (душой), но уже многообещающего автора Тихона Антонова.

В 2021 году писатель Александр Пелевин получил награду "Национальный бестселлер" за книгу "Покров-17". Споры о ней продолжаются спустя несколько лет. Предлагаем читателям взглянуть на это произведение под неожиданным углом при помощи дебютной рецензии нашего молодого (душой), но уже многообещающего автора Тихона Антонова.Журнал "Навигатор по ПК-Мании" декабрь (№2612)` 1993 г.ПрологНачинается "Покров-17" довольно неожиданно – с вступительной заставки: вы оказываетесь в российской глубинке 90-х годов с ее выцветшим миром и покосившимися заборами. Серое небо, трое мужиков в "Буханке", их непринужденное молчание и дорога из Покрова-17 или в Покров-17. Кому какое дело… Графика приятно радует глаз. Красивый осенний лесок, атмосферные виды на желтые и грязные поля, серое тяжелое небо Калужской области. Разбитая черно-синяя дорога ведет к какому-то военному посту. Кажется, что все заканчивается и машина вот-вот доберется до конечного пункта, но не тут-то было. Вы просыпайтесь за рулем стареньких "Жигулей". Скажите спасибо, что не в повозке с завязанными руками в плену имперцев.Внимательно исследуйте все доступные места в машине: бардачок, откидные козырьки от солнца, осмотрите торпеду, соберите весь найденный "лут". В общем, следуйте подсказкам в нижнем углу экрана. Честно говоря, если вам на этом этапе требуется прохождение, то лучше оставить эту затею и пойти почитать что-нибудь интересное.Далее, вытолкнув мертвеца из салона и получив в распоряжение нож, начинайте движение, используя WASD. Как только в машине спустит колесо и начнется кат-сцена будьте готовы отбиваться от стаи мутантов (ширликов) c вашем новым товарищем.Уровень 1Не бойтесь бегать по локации и исследовать мир "Покрова-17". Разработчики щедро распали ностальгические вещи – кассеты, записные книжки, плакаты, фантики. Вещи эти не нужны по сюжету, но атмосферу они создают на отлично. В атмосфере тут все и дело. Но чтобы насладиться ей нужно приложить усилия, так как игра проходится за пару вечеров, если не отвлекаться на побочные квесты.Кажется, что так тщательно созданная атмосфера упадка 90-х должна отталкивать или казаться "заезженной", но это только на первый взгляд. Этот постапокалиптический мир притягивает своей опасностью, разнузданностью, несправедливостью. Возникает желание понять его, бороться с ним и изменить его.С первой минуты игры атмосфера упадка и уныния перекликается с задачами помочь ученым, защитить с милицией опасный участок дороги, принести местному жителю лекарств и т.д. Разве в тяжелые времена люди не стремятся к взаимопомощи на подсознательном уровне? Вопрос, конечно же, риторический, но иногда его следует задавать самим себе или своим близким, чтобы не превратиться в эгоистическое, опасное, без роду и племени существо. И, кажется, единственные, кому этот вопрос уже бессмысленно задавать или кого забыли об этом спросить – это ширлики.Эти мерзопакостные существа не ценят, не любят, не хранят и не помнят – они как паразиты: ищут сиюмоментную прибыль, скоротечное удовольствие без последствий, – лишь бы попользоваться и выбросить. Хотя, судя по их рылу и копытам, последствия все же есть. На первый взгляд они неопасные, но могут причинить столько вреда, что диву даешься. А главное, ведь когда-то они же тоже были людьми…В итоге, на данном уровне не нужно активно тратить боезапас или вступать в драку с каждым ширликом. Просто проходите дальше и не обращайте на них внимание.Уровень 2Каждый в силу своих возможностей должен помогать товарищу в беде. Особое внимание уделите уровням с историей солдат Великой Отечественной войны. Словами не передать весь тот экшен, который следует пройти игроку. Для любителей шуторов здесь все: и красивые локации, и антуражные кат-сцены, и разные боевые/игровые ситуации. На этом уровне сложно не переживать за персонажей, хотя времени, чтобы с ними ознакомиться, дается слишком мало.Разработчики планомерно нагнетают ситуацию, заставляя делиться аптечками, следить за здоровьем сослуживцев, не ходить в рискованные атаки. Инстинкт самосохранения (лучше сохраняться каждые 15 минут) заставляет лишний раз все перепроверить перед тем, как выступить в очередную атаку. Однако порой перестраховка лишь вредит, а не спасает.Иногда в тяжелых ситуациях говорят: "Сейчас не время геройствовать". Следовательно, по умолчанию геройствовать нужно всегда, и лишь в определенное или на определенное время нужно остановиться, бездействовать. Интересно, а что, если всем-всем людям единовременно скажут, что сейчас не время геройствовать? Что лучше переключить очередную новостную сводку на музыкальную волну. Что алкашка – это лучший способ снять стресс. Что там (в институте) уж точно неглупые люди и разберутся "без сопливых". Что помочь жителем Покрова-17 невозможно. Ведь очень страшно допустить непоправимую ошибку.Наверное, в истории были примеры таких случаев. Тем не менее, хочется верить, что всем очевидна разница между жизненно необходимым инстинктом самосохранения и банальным страхом перед неизвестностью. Один позволяет людям двигаться дальше, а другой сковывает и превращает душу в болото. Разработчики намекают, что не страх должен диктовать вам как играть, а как раз наоборот. Чем меньше вы двигайтесь, чем больше прячетесь, тем выше вероятность, что вас накроет беспросветный ужас. В этой темноте вас и найдет погибель.Старайтесь экономить боеприпасы. Помогайте местным жителям, в благодарность они поделятся аптечками и едой.Уровень 3Мистическая часть сюжета все же больше разочаровывает. А точнее, количество врагов не радует разнообразием. Мутанты, ширлики, мертвые святые и нацисты, кажется, на этом все. Нужно ли больше? А вот компаньоны наоборот – запоминающиеся. Однако, ради справедливости стоит отметить, что некоторые из них имеют реальные прототипы. Возможно поэтому они и запоминаются. К примеру, образ Старика очевидно списан с Захара Прилепина.Разработчикам свойственен хороший юмор: отсылки на видео-приколы, смешные картинки – если бы не обсценная лексика, то можно было бы смело рекомендовать игру нашим юным читателям. Женских персонажей нет от слова совсем, так что никаких откровенных сцен и не ищите. В этом смысле даже жалко, что игра 18+.В итоге оптимистичный финал заставляет полюбить данную игру. Бороться со страхом необходимо, и лучше, если у вас есть автомат.Оценки:Ширлики:█▒▒▒▒▒▒▒▒▒1/10Персонажи:███▒▒▒▒▒▒▒3/10Сюжет:█████▒▒▒▒▒5/10Повествование:████████▒▒8/10Атмосфера:██████████10/10