Строительство на участке по-прежнему запрещено.

Прокуратура Владимира подтвердила действие Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.Ранее СМИ напугал проект решения о внесении в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), по которому заражённую территорию переводят в категорию Ж4. Однако это не означает, что власти выдали разрешение на возведение домов. Мэрия и горсовет приводят ПЗЗ и генплан города в соответствие.«При оценке проекта решения нарушений не выявлено. Разрешения на строительство не выдавались, работы не ведутся», - подчеркнули прокуроры.В ведомстве добавили, что земля находится под постоянным радиационным контролем. В 1996, 2002, 2007 годах проведены мероприятия по дезактивации. В текущем году выявлены , после чего решено ограничить доступ людей к очагу радиации, запретить выдачу документов на проектирование и строительство до полной дезактивации территории.Вопрос стоит на контроле прокуратуры.