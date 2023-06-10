Строительство на участке по-прежнему запрещено.
Прокуратура Владимира подтвердила действие Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее СМИ напугал проект решения о внесении в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), по которому заражённую территорию переводят в категорию Ж4. Однако это не означает, что власти выдали разрешение на возведение домов. Мэрия и горсовет приводят ПЗЗ и генплан города в соответствие.
«При оценке проекта решения нарушений не выявлено. Разрешения на строительство не выдавались, работы не ведутся», - подчеркнули прокуроры.
В ведомстве добавили, что земля находится под постоянным радиационным контролем. В 1996, 2002, 2007 годах проведены мероприятия по дезактивации. В текущем году выявлены , после чего решено ограничить доступ людей к очагу радиации, запретить выдачу документов на проектирование и строительство до полной дезактивации территории.
Вопрос стоит на контроле прокуратуры.