Ребенка с редкой патологией спасли владимирские врачи ОДКБ. В ОДКБ поступил 7-летний ребенок из...

Ребенка с редкой патологией спасли владимирские врачи ОДКБ.В ОДКБ поступил 7-летний ребенок из Камешково с жалобами на боль в животе. Он был в тяжелом состоянии - сообщает Правительство Владимирской области.ЦРБ в Камешково в связи с консервативным лечением не дало никаких результатов, но врачи хирургического отделения ОДКБ смогли определить диагноз: у мальчика кишечная непроходимость, заворот брызжейки подвздошной кишки, перекрут дивертикула Меккеля.Операцию-лапаротомию провели немедленно. Из-за редкой патологии, которая встречается только у 2% населения, жизнь ребенка в опасности.Благодаря работе специалистов ОДКБ мальчику ничто не угрожает. Его выписали домой после прохождения послеоперационного лечения.Фото - pxfuel.com