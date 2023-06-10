С 13 июня начнутся ремонтные работы на М-7 в городе Покрове Владимирской области. Об этом...

С 13 июня начнутся ремонтные работы на М-7 в городе Покрове Владимирской области.Об этом сообщается в пресс-службе ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород". Ремонт пройдет на стороне по направлению во Владимир от улицы Герасимова до выезда из города. Движение в сторону Владимира организуют по одной полосе, в сторону Москвы – по двум в обычном режиме.Работы будут выполняться попеременно. В этот период движение в сторону Владимира организуют по одной полосе, в сторону Москвы – по двум в обычном режиме. Объехать дорогу можно по автодороге А-108 - Киржач - Кольчугино - Ставрово с выходами на М-7 «Волга» на км 83 и км 165.Фото пресс-службы ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород"