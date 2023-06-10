Где взглянуть на полотна легендарного живописца, не покидая страны? Нейросеть предлагает варианты.

Где взглянуть на полотна легендарного живописца, не покидая страны? Нейросеть предлагает варианты.Французский художник Поль Гоген при жизни не был популярным и жил очень бедно, зато после смерти слава о нем прогремела на весь мир, а полотна стали бесценным наследием искусства. Ознакомиться с картинами творца воочию, чтобы прочувствовать глубину эстетического замысла, можно в России.Телеканал использовал нейросеть для поиска работ постимпрессиониста на территории страны. Искусственный интеллект составил памятку, указав в ней музеи РФ, где хранятся шедевры Поля Гогена.Прогрессивный разум точно определил российские локации с картинами художника —Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москвеи Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. В каждом из учреждений содержится всего несколько картин, которые написал Поль Гоген, но это не умаляет их исторической ценности и изящества.Напомним, огромное количество работ живописца разошлись по разным странам, поэтому все сохранившиеся полотна не получится сразу посмотреть вживую. Критики с восторгом отзываются о мастерстве и художественном вкусе Поля Гогена, оценивая "Видение после проповеди", "Желтый Христос", "День Божества", "Когда свадьба?" и другие работы.