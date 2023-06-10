Средняя сумма сделки составляет 9 млн рублей.

Средняя сумма сделки составляет 9 млн рублей.В мае в новостройках Петербурга было заключено 3,4 тыс. сделок – на 12,3% больше, чем месяцем ранее. Средняя стоимость "квадрата" в зарегистрированных ДДУ составила 220,1 тыс. рублей, квартиры – 9 млн рублей.Больше всего квартир – более 1,2 тыс. – было реализовано в проектах застройщика Setl Group. В топ-3 также попала группа "ЛСР" (731 сделка) и компания "Самолет" (157 сделок).Если рассматривать конкретные проекты, то лидером продаж стал квартал от "ЛСР". В тройку лидеров попал еще один проект данного застройщика, ЖК "Морская Миля", а также от Setl Group.Более 80% сделок было совершено с привлечением ипотеки. Средняя ставка составила 5,67%.Спрос на квартиры в Ленобласти в мае вырос на 4,8%, до 1,4 тыс. сделок. Средняя цена "квадрата" зафиксирована на уровне 140,5 тыс. рублей.Лидером продаж в области стала группа "ЦДС" (317 сделок), а также застройщики "ПИК" (138 продаж) и "Мавис ИСК" (114 продаж).