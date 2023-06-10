Среднемесячная зарплата владимирцев увеличилась на 15,5% и составила более 50 тысяч рублей. Данной...

Среднемесячная зарплата владимирцев увеличилась на 15,5% и составила более 50 тысяч рублей.Данной статистикой поделился Владимирстат.Как оказалось, выгоднее всего во Владимирской области заниматься финансовой и страховой деятельностью. Средняя зарплата в этой сфере составляла 66067,5 рубля.Самая низкая зарплата оказалась у сотрудников, чья сфера деятельности относится к гостиницам и предприятиям общественного питания, а так же к административной деятельности и оказывающих дополнительные услуги: 28212,5 руб. и 29736,2 руб.Несомненным лидером по зарплате во Владимирской области стал Петушинский район. Там уровень средней зарплаты доходит до уровня в 60275 рублей.Больше 50 тысяч рублей получают во Владимире, Киржачском и Собинском районах, а так же в городе Коврове. Самая низкая зарплата у работников организаций в Вязниковском и Меленковском муниципальных районах – чуть больше 35 тысяч рублей.Среди всех субъектов ЦФО Владимирская область по уровню среднемесячной зарплаты находится на седьмом месте с конца. Меньше заработная плата в Ивановской, Тамбовской, Костромской, Брянской, Орловской и Смоленской областях. Несомненным лидером по уровню начисленной среднемесячной номинальной заработной платы является Московская область – больше 70 тысяч рублей.Фото pxfuel.com