Стало известно, кому во Владимирской области положены дополнительные дни отпуска. Любому...

Стало известно, кому во Владимирской области положены дополнительные дни отпуска.Любому сотруднику закон гарантирует ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Такой отпуск называется основным ежегодным оплачиваемым отпуском. Однако, как рассказывает инфопортал "SuperJob", для ряда работников законодательство предусматривает дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в определенных условиях.Дополнительный отпуск должен предоставляться за работу во вредных условиях труда. Это относится к работникам, условия труда которых отнесены к 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска таких работников составляет 7 календарных дней.Также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам с ненормированным рабочим днем. Продолжительность определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Он не может быть менее 3 календарных дней.Сотрудникам, работающим в северных районах России, устанавливается в качестве компенсации ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью:в районах Крайнего Севера — 24 календарных дня;в приравненных к ним местностях — 16 календарных дней;в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, — 8 календарных дней.Право на дополнительный отпуск предоставляется также:спортсменам, тренерам — от 4 календарных дней;судьям — от 5 до 15 рабочих дней;муниципальным служащим — не более 10 календарных дней за выслугу лет;работникам, которые подверглись воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АС, — в зависимости от категории, к которой относится работник (от 7 до 21 календарного дня);другие.Кому предоставляется удлиненный основной ежегодный отпуск:работникам с инвалидностью — 30 календарных дней;несовершеннолетним работникам — 31 календарный день;педагогическим работникам — от 42 до 56 календарных дней.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Однако это правило не работает для беременных женщин, несовершеннолетних работников и работников, работающих во вредных условиях труда.Фото pxfuel.com