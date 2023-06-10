Ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Владимир Иванович Балахтин. Правительство...

Ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Владимир Иванович Балахтин.Правительство Владимирской области сообщило, что 10 июня заслуженный работник культуры РФ Владимир Иванович Балахтин скончался после тяжелой болезни.Владимир Иванович Балахтин не только был руководителем областного департамента культуры с 1992 по 2009 год, он также преподавал во Владимирском областном культурно-просветительном училище, занимался творческой деятельностью, а в 1974 году возглавил на Владимирском заводе "Электроприбор" ансамбль "Калинка". Он также создал хореографический ансамбль"Росинка".Прощание с Владимиром Балахтиным состоится 13 июня с 12.00 до 13.00 в Константино-Еленинском храме по адресу: г.Владимир, Константино-Еленинский проезд, 8.