В больницах Владимирской области появятся кабинеты врачей-диетологов.
На первом этапе это коснётся...
В больницах Владимирской области появятся кабинеты врачей-диетологов.
На первом этапе это коснётся детского населения. Специалисты будут разрабатывать персональные программы по лечебному питанию для детей с сахарным диабетом, двигательными расстройствами и жизнеугрожающими заболеваниями, сообщает пресс-служба Минздрава Владимирской области.
В 2023 году во Владимирской области кабинеты врача-диетолога откроются в шести медицинских организациях:
Ковровская больница №2,
Детская городская поликлиника №1 г. Владимира,
Областная детская клиническая больница,
Александровская детская районная больница,
Гусь-Хрустальная детская городская больница,
Муромская детская районная больница.
Сейчас они находятся на этапе лицензирования.
Фото: pxfuel.com