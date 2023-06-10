В больницах Владимирской области появятся кабинеты врачей-диетологов. На первом этапе это коснётся...

В больницах Владимирской области появятся кабинеты врачей-диетологов.На первом этапе это коснётся детского населения. Специалисты будут разрабатывать персональные программы по лечебному питанию для детей с сахарным диабетом, двигательными расстройствами и жизнеугрожающими заболеваниями, сообщает пресс-служба Минздрава Владимирской области.В 2023 году во Владимирской области кабинеты врача-диетолога откроются в шести медицинских организациях:Ковровская больница №2,Детская городская поликлиника №1 г. Владимира,Областная детская клиническая больница,Александровская детская районная больница,Гусь-Хрустальная детская городская больница,Муромская детская районная больница.Сейчас они находятся на этапе лицензирования.Фото: pxfuel.com