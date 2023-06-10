В Суздале на Торговой площади вчера стартовал Праздник топора.
Он посвящен искусству резьбы по...
В Суздале на Торговой площади вчера стартовал "Праздник топора".
Он посвящен искусству резьбы по дереву.
Деревянные скульптуры рождаются не только с помощью топора, но и современной бензопилы. Участники- резчики из Владимира, Гусь-Хрустального, Москвы, Казани. За время фестиваля они должны вырезать из обычного бревна фигурную лавку на предложенную тему. В этом году ей стала Русская сказка.
Праздник топора- часть большой программы по подготовке к тысячелетию Суздаля.
После фестиваля работы мастеров станут украшением городских парков.
Игорь Володин, резчик, участник фестиваля:
- У меня будет царевна лебедь, внизу будет переходящая лавка, будет уходить в такого лебедя, вот как бы очертания самого лебедя уже видно, пойдет потом уже царевна