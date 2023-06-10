В Суздале на Торговой площади вчера стартовал Праздник топора. Он посвящен искусству резьбы по...

В Суздале на Торговой площади вчера стартовал "Праздник топора".Он посвящен искусству резьбы по дереву.Деревянные скульптуры рождаются не только с помощью топора, но и современной бензопилы. Участники- резчики из Владимира, Гусь-Хрустального, Москвы, Казани. За время фестиваля они должны вырезать из обычного бревна фигурную лавку на предложенную тему. В этом году ей стала Русская сказка.Праздник топора- часть большой программы по подготовке к тысячелетию Суздаля.После фестиваля работы мастеров станут украшением городских парков.Игорь Володин, резчик, участник фестиваля:- У меня будет царевна лебедь, внизу будет переходящая лавка, будет уходить в такого лебедя, вот как бы очертания самого лебедя уже видно, пойдет потом уже царевна