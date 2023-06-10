Чайку, зараженную смертельно опасным для человека вирусом обнаружили в городе Суздаль. Она оказалась разносчиком птичьего гриппа. Как сообщают в Роспотребнадзоре, труп животного нашли на

Чайку, зараженную смертельно опасным для человека вирусом обнаружили в городе Суздаль. Она оказалась разносчиком птичьего гриппа. Как сообщают в Роспотребнадзоре, труп животного нашли на берегу реки Каменка рядом с улицей Покровская. В нем был обнаружен РНК вируса гриппа А. Он является патогеном, вызывающим грипп у птиц и некоторых млекопитающих. В том числе человека. Бывает он