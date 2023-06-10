Владимирская молодежь стала внимательнее следить за своим здоровьем. Как рассказали в Министерстве...

Владимирская молодежь стала внимательнее следить за своим здоровьем.Как рассказали в Министерстве здравоохранения Владимирской области, заболевания сегодня сильно помолодели. И тенденция захватила почти все отрасли медицины – кардиологию, пульмонологию, эндокринологию. В молодом возрасте многие не обращают внимание на первые признаки болезни, игнорируют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.Изабелла Анатольевна Ивкова, кандидат медицинских наук, врач-терапевт отделения медицинской профилактики Городской клинической больницы №5 г. Владимира:– Ранее молодежь неохотно шла на обследования. Сегодня со всей ответственностью заявляю - в этом вопросе наметилась четкая положительная динамика. Молодые люди стали более активно интересоваться своим здоровьем. А именно его основными показателями, которые необходимо контролировать в течение всей жизни: артериальное давление, глюкоза в крови, холестерин.Молодым-взрослым в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация полагается раз в три года. При этом раз в год есть право пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр. Минзрав рекомендует не пренебрегать этим правом.Фото: pxfuel.com