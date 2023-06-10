Во Владимире на улице Сакко и Ванцетти запретили парковаться. Об этом сообщили в пресс-службе...

Во Владимире на улице Сакко и Ванцетти запретили парковаться.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира. В целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по улице Сакко и Ванцетти введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств посредством установки дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор".Фото администрации города Владимира