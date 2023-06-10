Он скончался 10 июня после тяжёлой болезни.

Во Владимире умер заслуженный работник культуры РФ, бывший руководитель департамента культуры Владимир Балахтин. Он скончался 10 июня после тяжёлой болезни.Владимир Иванович преподавал в областном культурно-просветительном училище. Он создал хореографический ансамбль «Росинка». В 1974 году возглавил ансамбль «Калинка». С 1992 по 2009 год возглавлял региональный департамент культуры.Прощание состоится 13 июня с 12 до 13 часов в Константино-Еленинском храме.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким усопшего.