В Яме, рядом с улицей Элеваторная города Владимир, велосипедист угодил под “Ласточку”. Инцидент случился днем 9 июня. От удара мужчину разорвало на куски. Жуткие кадры последствий

В Яме, рядом с улицей Элеваторная города Владимир, велосипедист угодил под “Ласточку”. Инцидент случился днем 9 июня. От удара мужчину разорвало на куски. Жуткие кадры последствий случившегося опубликовали в социальных сетях. Свидетели сообщают, что останки погибшего разлетелись даже по проезжей части. “Я ехал в яму, когда только все случилось. Не было еще ни скорой, ни