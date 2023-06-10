На 6 километре трассы Владимир-Муром столкнулись две легковушки. ДТП случилось 8 июня, в 18:30. По информации полиции, 37-летний водитель «Ниссана» пренебрег правилами безопасности на дороге.

На 6 километре трассы Владимир-Муром столкнулись две легковушки. ДТП случилось 8 июня, в 18:30. По информации полиции, 37-летний водитель «Ниссана» пренебрег правилами безопасности на дороге. Есть пострадавший. Павел Альгашов, инспектор отдела ГИБДД по г. Владимиру Водитель автомобиля Ниссан Теана 1985 года рождения, двигаясь по направлению в город Муром, при перестроении с правой полосы в левую