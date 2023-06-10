Во Владимирской области Церковь Вознесения признали объектом культурного наследия. Инспекция...

Во Владимирской области Церковь Вознесения признали объектом культурного наследия.Инспекция госохраны объектов культурного наследия Владимирской области в соответствии с приказом Министерства культуры РФ признала Церковь Вознесения 1810 года постройки, расположенную в деревне Федоровское Киржачского района, памятником культурного наследия и утвердила охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта.Фото пресс-службы инспекции госохраны культурного наследия Владимирской области