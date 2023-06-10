Во Владимирской области отремонтируют дороги к детским садам и школам. Так, в порядок приведут 1,2...

Во Владимирской области отремонтируют дороги к детским садам и школам.Так, в порядок приведут 1,2 км автодороги Никулино-Воровского-Мошок в Судогодском районе. Эта дорога является подъездным маршрутом к Воровской средней школе. А во Владимире отремонтируют сразу несколько подъездов к образовательным и дошкольным учреждениям. На улицах Почаевская и Большая Нижегородская отремонтируют дорогу к ДЮСШ №9.Как рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области, на всех объектах обустроят пешеходные переходы, установят знаки, барьерные ограждения. Работы будут идти в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Фото: pxfuel.com