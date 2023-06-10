Во Владимирской области появится еще одна Школа креативных индустрий. На конкурсе Министерства...

Во Владимирской области появится еще одна Школа креативных индустрий.На конкурсе Министерства культуры РФ на создание школ креативных индустрий победила заявка Владимирской области. Благодаря этому в 2024 году 33 регион получит федеральное финансирование в размере 64,5 млн рублей на создание еще одной школы в округе Муром, сообщает в своем телеграм-канале Глава региона Александр Авдеев.Напомним, такой же современный центр дополнительного образования детей с 2022 года действует во Владимире, в этом году откроется в Гусь-Хрустальном.Фото из архива ГТРК "Владимир"