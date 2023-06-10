Антимонопольщики готовятся к массовой проверке супермаркетов.

Во Владимирской области выявлено необоснованное завышение цен на молочную продукцию. Антимонопольщики готовятся к массовой проверке супермаркетов.Аналогичная тенденция складывается по всей стране. В магазинах наценки вариьируются от 40% до 70%, а то и больше. При этом в текущем году закупочная стоимость сырого молока упала на 15-20%. По мнению компаний, занимающихся переработкой продукции, рост цен связан с падением спроса.Напомним, что предприятия 33-го региона не просто полностью обеспечивают область молоком, но и