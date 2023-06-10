Как сообщает региональное УМВД, они стали участниками 71 аварии.

Во Владимирской области с начала года в ДТП пострадали 77 подростков. Как сообщает региональное УМВД, они стали участниками 71 аварии.Так, в Ковровском районе юный лихач без прав, управляя ночью питбайком, врезался в машину. В результате происшествия серьёзно пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир.Перед началом каникул и во время летнего отдыха полиция проводит профилактику через школы, детские лагеря и с родителями ребят.«Важнейшую роль в здесь играет контроль со стороны родителей, в том числе по исключению свободного доступа детей к технике, а также активная позиция общественности», - подчеркнули в УМВД.