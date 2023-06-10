Во Владимирской области замечено необоснованное завышение цен на молочную продукцию. По всей...

Во Владимирской области замечено необоснованное завышение цен на молочную продукцию.По всей стране, в том числе и во Владимирской области, замечено необоснованное завышение цен на молочную продукцию. Федеральная антимонопольная служба готовится провести проверку торговых сетей, сообщают "Известия". С такой просьбой в службу обратились депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам.В 2023 году на сырое молоко наблюдается снижение закупочных цен на 15, а то и 20%. По мнению переработчиков, это связано с уменьшением потребления. В магазинах же наценки сохраняются от 40 до 70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100–150%. В итоге 1 литр молока стоит 80 рублей и выше.Фото: pxfuel.com