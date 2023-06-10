Певица Наталья Подольская пожаловалась на тяжелые условия во время съемок клипа.

Певица Наталья Подольская пожаловалась на тяжелые условия во время съемок клипа.Наталья Подольская выпустила новый клип на песню "Я тоже", который сразу же вызвал огромный интерес у ее многочисленных поклонников. Однако мало кто знает, что за кадром происходили настоящие испытания для всей команды, которая работала над созданием видеоконтента.Наталья рассказала о трудностях, которые пришлось преодолеть на съемочной площадке. Ночные съемки на холоде и в воде запомнились ярко из-за очевидного дискомфорта и необходимости выполнить задачу качественно. Несмотря на все обстоятельства, команда справилась с работой на отлично."По дороге домой я засыпала за рулем. Пришлось остановиться", — поделилась Наталья Подольская на своей страничке. Она добавила, что подремать тогда удалось меньше получаса.Эта история лишний раз подтверждает, что среди знаменитостей есть самоотверженные трудоголики, которые горят любимым делом и получают соответствующую отдачу. Клип пришелся публике по душе, так что ночная поездка с вынужденной остановкой были явно не бесполезны.Съемки клипа – это настоящий экстрим, который требует от всех причастных не только физической выносливости, но и моральной стойкости. Поэтому Наталья Подольская от всей души выразила благодарность команде за проделанную работу.