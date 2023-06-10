Житель города Меленки отправится в колонию за убийство отчима. Трагедия произошла 1 января. Как установили следствие и суд, после новогодней ночи осужденный включил громкую музыку. В комнату

Житель города Меленки отправится в колонию за убийство отчима. Трагедия произошла 1 января. Как установили следствие и суд, после новогодней ночи осужденный включил громкую музыку. В комнату к молодому человеку зашел отчим и попросил убавить звук. Пасынок схватил нож и ударил оппонента в живот. Потерпевшего доставили в больницу. Колото-резанная рана осложнилась перитонитом. Через две недели